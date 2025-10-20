Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Zeugenaufruf nach Wohnungseinbruch
Bad Nenndorf (ots)
(Gav) Im Zeitraum zwischen Samstag, 18.10.2025, 11:00 Uhr, und Sonntag, 19.10.2025, 14:00 Uhr, kam es in Bad Nenndorf in der Straße "Auf dem Lay" zu einem Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus.
Bislang unbekannte Täter beschädigten die Glasscheiben einer Terrassentür und eines Fensters, um sich auf diese Weise Zutritt zu den Wohnräumen zu verschaffen. Mehrere Zimmer wurden durchsucht. Dabei wurden Vermögenswerte entwendet.
Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.
Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Nenndorf unter der Telefonnummer 05723/74920 zu melden.
