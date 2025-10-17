Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pkw kommt bei Nässe von der Fahrbahn ab

Lauenau (ots)

(Gav) Am Donnerstag, den 16.10.2025, gegen 17:55 Uhr, verlor ein 46-jähriger Mann aus Lauenau auf der Kreisstraße 58 in einer Linkskurve bei nasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw (Chevrolet).

Das Fahrzeug kam nach links von der Fahrbahn ab und verursachte Flurschaden auf einem angrenzenden Feld. Der Fahrer begab sich vorsorglich in ärztliche Behandlung.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell