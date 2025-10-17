PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pkw kommt bei Nässe von der Fahrbahn ab

Lauenau (ots)

(Gav) Am Donnerstag, den 16.10.2025, gegen 17:55 Uhr, verlor ein 46-jähriger Mann aus Lauenau auf der Kreisstraße 58 in einer Linkskurve bei nasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw (Chevrolet).

Das Fahrzeug kam nach links von der Fahrbahn ab und verursachte Flurschaden auf einem angrenzenden Feld. Der Fahrer begab sich vorsorglich in ärztliche Behandlung.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 17.10.2025 – 11:35

    POL-NI: Vier Fahrzeuge in Auffahrunfall verwickelt: Vier Personen leicht verletzt

    Rinteln (ots) - (Gav) Am Donnerstag, den 16.10.2025, gegen 16:45 Uhr, kam es in Rinteln auf der Konrad-Adenauer-Straße (L435) zu einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Eine 21-jährige Fahrerin aus dem Auetal bemerkte ein verkehrsbedingtes Abbremsen zu spät und fuhr mit ihrem Honda Civic auf einen vorausfahrenden Skoda auf. Durch die Kettenreaktion ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 10:55

    POL-NI: Pkw prallt gegen Hochspannungsmast: Zwei Personen verletzt

    Landesbergen (ots) - (Gav) Am Donnerstag, den 16.10.2025, gegen 13:35 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Mann aus Stolzenau mit seinem Pkw (VW Golf) einen Feldweg vom "Wellier Kolk" in Richtung Weserbrücke in Landesbergen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Hochspannungsmasten. Der Fahrer und sein ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 10:00

    POL-NI: Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

    Rinteln (ots) - (Gav) Am Donnerstag, den 16.10.2025, gegen 08:50 Uhr, kam es in Rinteln auf der Konrad-Adenauer-Straße, zu einem Verkehrsunfall. Ein 37-jähriger Pkw-Fahrer aus Rinteln übersah beim Einfahren in den Kreisverkehr eine 72-jährige Radfahrerin, die sich bereits in diesem befand. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Radfahrerin stürzte und sich verletzte. Sie wurde vor Ort durch den Rettungsdienst ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren