Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Pkw prallt gegen Hochspannungsmast: Zwei Personen verletzt
Landesbergen (ots)
(Gav) Am Donnerstag, den 16.10.2025, gegen 13:35 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Mann aus Stolzenau mit seinem Pkw (VW Golf) einen Feldweg vom "Wellier Kolk" in Richtung Weserbrücke in Landesbergen.
Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Hochspannungsmasten. Der Fahrer und sein 19-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.
Zeugenhinweise nimmt die Polizei Stolzenau unter der Rufnummer 05761/90200 entgegen.
