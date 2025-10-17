PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pkw prallt gegen Hochspannungsmast: Zwei Personen verletzt

Landesbergen (ots)

(Gav) Am Donnerstag, den 16.10.2025, gegen 13:35 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Mann aus Stolzenau mit seinem Pkw (VW Golf) einen Feldweg vom "Wellier Kolk" in Richtung Weserbrücke in Landesbergen.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Hochspannungsmasten. Der Fahrer und sein 19-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Stolzenau unter der Rufnummer 05761/90200 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 17.10.2025 – 10:00

    POL-NI: Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

    Rinteln (ots) - (Gav) Am Donnerstag, den 16.10.2025, gegen 08:50 Uhr, kam es in Rinteln auf der Konrad-Adenauer-Straße, zu einem Verkehrsunfall. Ein 37-jähriger Pkw-Fahrer aus Rinteln übersah beim Einfahren in den Kreisverkehr eine 72-jährige Radfahrerin, die sich bereits in diesem befand. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Radfahrerin stürzte und sich verletzte. Sie wurde vor Ort durch den Rettungsdienst ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 09:15

    POL-NI: Geldbörse im Supermarkt entwendet: Polizei bittet um Hinweise

    Lauenau (ots) - (Gav) Am Donnerstag, den 16.10.2025, gegen 09:30 Uhr, kam es in einem Lebensmittelmarkt in Lauenau, Zum Mineralbad, zu einem Taschendiebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete einem 85-jährigen Mann aus Rodenberg die Geldbörse aus der linken Jackentasche. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 12:44

    POL-NI: Pkw-Diebstahl: Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Rodewald (ots) - (Gav) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (15.10.2025, 21:00 Uhr, bis 16.10.2025, 08:14 Uhr) entwendete ein bislang unbekannter Täter in Rodewald, Schwarmstedter Straße, einen abgestellten BMW X5 vom Grundstück des Geschädigten. Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen grauen BMW X5 xDrive40d, Baujahr 2012, in gutem Allgemeinzustand. Der Pkw war zum Zeitpunkt des Diebstahls bereits ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren