POL-NI: Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Rinteln (ots)

(Gav) Am Donnerstag, den 16.10.2025, gegen 08:50 Uhr, kam es in Rinteln auf der Konrad-Adenauer-Straße, zu einem Verkehrsunfall.

Ein 37-jähriger Pkw-Fahrer aus Rinteln übersah beim Einfahren in den Kreisverkehr eine 72-jährige Radfahrerin, die sich bereits in diesem befand.

Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Radfahrerin stürzte und sich verletzte. Sie wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

  • 17.10.2025 – 09:15

    POL-NI: Geldbörse im Supermarkt entwendet: Polizei bittet um Hinweise

    Lauenau (ots) - (Gav) Am Donnerstag, den 16.10.2025, gegen 09:30 Uhr, kam es in einem Lebensmittelmarkt in Lauenau, Zum Mineralbad, zu einem Taschendiebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete einem 85-jährigen Mann aus Rodenberg die Geldbörse aus der linken Jackentasche. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 12:44

    POL-NI: Pkw-Diebstahl: Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Rodewald (ots) - (Gav) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (15.10.2025, 21:00 Uhr, bis 16.10.2025, 08:14 Uhr) entwendete ein bislang unbekannter Täter in Rodewald, Schwarmstedter Straße, einen abgestellten BMW X5 vom Grundstück des Geschädigten. Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen grauen BMW X5 xDrive40d, Baujahr 2012, in gutem Allgemeinzustand. Der Pkw war zum Zeitpunkt des Diebstahls bereits ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 12:05

    POL-NI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht auf Parkplatz

    Nienburg (ots) - (Gav) Am Mittwoch, den 15.10.2025, zwischen 13:20 Uhr und 13:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants am Berliner Ring in Nienburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Transporters touchierte einen geparkten VW Polo und beschädigte dabei das Kennzeichen sowie den Kühlergrill des Fahrzeugs. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom ...

    mehr
