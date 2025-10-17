Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Rinteln (ots)

(Gav) Am Donnerstag, den 16.10.2025, gegen 08:50 Uhr, kam es in Rinteln auf der Konrad-Adenauer-Straße, zu einem Verkehrsunfall.

Ein 37-jähriger Pkw-Fahrer aus Rinteln übersah beim Einfahren in den Kreisverkehr eine 72-jährige Radfahrerin, die sich bereits in diesem befand.

Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Radfahrerin stürzte und sich verletzte. Sie wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

