Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Geldbörse im Supermarkt entwendet: Polizei bittet um Hinweise
Lauenau (ots)
(Gav) Am Donnerstag, den 16.10.2025, gegen 09:30 Uhr, kam es in einem Lebensmittelmarkt in Lauenau, Zum Mineralbad, zu einem Taschendiebstahl.
Ein bislang unbekannter Täter entwendete einem 85-jährigen Mann aus Rodenberg die Geldbörse aus der linken Jackentasche.
Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05723/74920 bei der Polizei Bad Nenndorf zu melden
Rückfragen bitte an:
Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG
Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell