Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Geldbörse im Supermarkt entwendet: Polizei bittet um Hinweise

Lauenau (ots)

(Gav) Am Donnerstag, den 16.10.2025, gegen 09:30 Uhr, kam es in einem Lebensmittelmarkt in Lauenau, Zum Mineralbad, zu einem Taschendiebstahl.

Ein bislang unbekannter Täter entwendete einem 85-jährigen Mann aus Rodenberg die Geldbörse aus der linken Jackentasche.

Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05723/74920 bei der Polizei Bad Nenndorf zu melden

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell