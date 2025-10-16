PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pkw-Diebstahl: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Rodewald (ots)

(Gav) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (15.10.2025, 21:00 Uhr, bis 16.10.2025, 08:14 Uhr) entwendete ein bislang unbekannter Täter in Rodewald, Schwarmstedter Straße, einen abgestellten BMW X5 vom Grundstück des Geschädigten.

Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen grauen BMW X5 xDrive40d, Baujahr 2012, in gutem Allgemeinzustand. Der Pkw war zum Zeitpunkt des Diebstahls bereits abgemeldet. Der entstandene Sachschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Schwarmstedter Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05021/92120 bei der Polizei Nienburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 16.10.2025 – 12:05

    POL-NI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht auf Parkplatz

    Nienburg (ots) - (Gav) Am Mittwoch, den 15.10.2025, zwischen 13:20 Uhr und 13:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants am Berliner Ring in Nienburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Transporters touchierte einen geparkten VW Polo und beschädigte dabei das Kennzeichen sowie den Kühlergrill des Fahrzeugs. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 11:15

    POL-NI: Pkw überschlägt sich nach Ausweichmanöver

    Hilgermissen (ots) - (Gav) Am Mittwoch, den 15.10.2025, gegen 14:10 Uhr, kam es auf der Landesstraße 331 bei Wechold zu einem Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Mann aus Hoyerhagen war mit seinem VW Polo von Hoya in Richtung Martfeld unterwegs, als ein kleines Tier die Fahrbahn querte. Beim Ausweichmanöver kam der Pkw zunächst nach rechts und anschließend nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich im ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 10:10

    POL-NI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

    Stolzenau (ots) - (Gav) Am Mittwoch, den 15.10.2025, zwischen 11:55 Uhr und 13:00 Uhr, wurde in der Fritz-Reuter-Straße in Stolzenau ein geparkter Pkw beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte das rechte Heck des ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Fahrzeugs und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Sachschaden wird auf einen dreistelligen Betrag ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren