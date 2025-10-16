Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pkw-Diebstahl: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Rodewald (ots)

(Gav) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (15.10.2025, 21:00 Uhr, bis 16.10.2025, 08:14 Uhr) entwendete ein bislang unbekannter Täter in Rodewald, Schwarmstedter Straße, einen abgestellten BMW X5 vom Grundstück des Geschädigten.

Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen grauen BMW X5 xDrive40d, Baujahr 2012, in gutem Allgemeinzustand. Der Pkw war zum Zeitpunkt des Diebstahls bereits abgemeldet. Der entstandene Sachschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Schwarmstedter Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05021/92120 bei der Polizei Nienburg zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell