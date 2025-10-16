Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Stolzenau (ots)

(Gav) Am Mittwoch, den 15.10.2025, zwischen 11:55 Uhr und 13:00 Uhr, wurde in der Fritz-Reuter-Straße in Stolzenau ein geparkter Pkw beschädigt.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte das rechte Heck des ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Fahrzeugs und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen dreistelligen Betrag geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Stolzenau unter der Telefonnummer 05761 90200 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell