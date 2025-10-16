Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Abgestellter Pkw rollt gegen geparktes Fahrzeug

Bückeburg (ots)

(Gav) Am Dienstag, den 14.10.2025, gegen 17:05 Uhr, kam es in der Friedrich-Bach-Straße in Bückeburg zu einem Verkehrsunfall.

Eine 50-jährige Frau aus Bad Eilsen stellte ihren Toyota Aygo am Fahrbahnrand ab, sicherte diesen jedoch nicht ausreichend gegen Wegrollen. Kurz darauf setzte sich der Pkw in Bewegung und prallte gegen einen ordnungsgemäß geparkten Citroen Jumper.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

