POL-NI: Transporter gestohlen

Bückeburg (ots)

(ma)

Von Sonntag auf Montag ist in der Gutenbergstraße in Bückeburg ein weißer Sprinter der Marke Mercedes-Benz, Farbe weiß, mit SHG-Zulassung, entwendet worden.

Das Fahrzeug stand geparkt am Straßenrand.

Der Fahrzeugnutzer bemerkte den Diebstahl seines Firmenwagens am Montag gg. 04.30 Uhr.

In dem Transporter befanden sich Werkzeuge und Arbeitsmaschinen, wie z.B. Akkuschrauber, Winkelschleifer, Handschweißgeräte, Winkelschleifer. Zudem wurden ein Laptop und ein Drucker bzw. mehrere Meter Starkstromkabel mitentwendet worden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Polizeikommissariat Bückeburg
Ulmenallee 9
31675 Bückeburg
Matthias Auer
Telefon: 05722/2894-154
E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

