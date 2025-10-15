Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Transporter gestohlen
Bückeburg (ots)
(ma)
Von Sonntag auf Montag ist in der Gutenbergstraße in Bückeburg ein weißer Sprinter der Marke Mercedes-Benz, Farbe weiß, mit SHG-Zulassung, entwendet worden.
Das Fahrzeug stand geparkt am Straßenrand.
Der Fahrzeugnutzer bemerkte den Diebstahl seines Firmenwagens am Montag gg. 04.30 Uhr.
In dem Transporter befanden sich Werkzeuge und Arbeitsmaschinen, wie z.B. Akkuschrauber, Winkelschleifer, Handschweißgeräte, Winkelschleifer. Zudem wurden ein Laptop und ein Drucker bzw. mehrere Meter Starkstromkabel mitentwendet worden.
