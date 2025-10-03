FFW Gemeinde Schwalmtal

FFW Schwalmtal: E-Call löst Einsatz aus: Vier Verletzte bei Verkehrsunfall auf der L371

Schwalmtal (ots)

Am Freitagmorgen um 10:59 Uhr wurde der Löschzug Waldniel der Feuerwehr Schwalmtal zu einem Verkehrsunfall auf die Landstraße 371 in Höhe des Parkplatzes an der Schomm alarmiert. Ausgelöst wurde der Einsatz durch einen automatischen Notruf (E-Call) eines Fahrzeugs, bei dem jedoch keine Sprachverbindung bestand.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass drei Pkw beteiligt waren, darunter ein geparktes Fahrzeug. Glücklicherweise war keine Person eingeklemmt, alle Beteiligten hatten ihre Fahrzeuge bereits verlassen.

Insgesamt waren fünf Personen betroffen. Vier davon - zwei Erwachsene und zwei Kinder - erlitten Verletzungen und wurden nach einer medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Aufgaben der Feuerwehr umfassten die Absicherung der Unfallstelle, die Sicherstellung des Brandschutzes sowie das Abklemmen der Fahrzeugbatterien. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet. Während der Maßnahmen blieb die L371 in beiden Fahrtrichtungen vollständig gesperrt.

Zur Ursache des Unfalls hat die Kreispolizeibehörde Viersen die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Schwalmtal, den 03. Oktober 2025

