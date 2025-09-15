FFW Gemeinde Schwalmtal

FFW Schwalmtal: Wohnungsbrand in Amern verhindert - Gartenhütte in Flammen

Schwalmtal (ots)

Am Sonntagabend wurde die Feuerwehr Schwalmtal um 22:16 Uhr zu einem gemeldeten Wohnungsbrand auf die Renneperstraße alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war eine deutliche Rauch- und Flammenentwicklung erkennbar. Der Leitungsdienst erhöhte daraufhin das Einsatzstichwort und ließ den Löschzug Waldniel nachalarmieren.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand eine Gartenhütte in Vollbrand. Das Feuer hatte bereits auf Teile des angrenzenden Einfamilienhauses übergegriffen. Ein Trupp unter Atemschutz leitete sofort mit einem C-Rohr die Brandbekämpfung ein. Ein weiterer Trupp unter Atemschutz setzte ein zweites C-Rohr ein.

Die Bewohner befanden sich glücklicherweise bereits in Sicherheit. Verletzt wurde niemand. Um eine weitere Ausbreitung der Flammen auf das Wohnhaus zu verhindern, öffneten die Einsatzkräfte die Dachhaut, kontrollierten diese mit einer Wärmebildkamera und löschten verbliebene Glutnester ab.

Der Löschzug Waldniel konnte kurze Zeit später aus dem Einsatz entlassen werden. Die Drehleiter blieb weiterhin vor Ort. Nach Abschluss aller Kontrollen führten die Kräfte umfangreiche Nachlöscharbeiten durch. Gegen 1:00 Uhr war der Einsatz beendet.

Während des Einsatzes war die Renneperstraße für rund zweieinhalb Stunden nur eingeschränkt befahrbar.

