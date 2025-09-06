FFW Gemeinde Schwalmtal

FFW Schwalmtal: Verkehrsunfall in Ungerath - Feuerwehr sichert Unfallstelle und unterstützt Polizei

Bild-Infos

Download

Schwalmtal (ots)

Am Freitagabend wurde der Löschzug Waldniel, gegen 20:21 Uhr gemeinsam mit dem Leitungsdienst der Feuerwehr Schwalmtal zu einem Verkehrsunfall auf der Ungerather Straße alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte befand sich ein stark deformierter Pkw außerhalb der Fahrbahn in einem angrenzenden Feld. Alle Fahrzeuginsassen hatten das Fahrzeug bereits verlassen und wurden durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt.

Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab, stellte den Brandschutz sicher und klemmte die Fahrzeugbatterien ab.

Im weiteren Verlauf wurde die Einsatzstelle umfassend für ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei ausgeleuchtet.

Für die Dauer des Einsatzes war die Ungeratner Straße für rund 4,5 Stunden voll gesperrt.

Original-Content von: FFW Gemeinde Schwalmtal, übermittelt durch news aktuell