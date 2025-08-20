FFW Gemeinde Schwalmtal

FFW Schwalmtal: Heckenbrand greift auf Holzzaun über - Feuerwehr verhindert Ausbreitung

Schwalmtal (ots)

Am Mittwochnachmittag wurde der Löschzug Amern der Feuerwehr Schwalmtal gegen 14:40 Uhr zu einem Brand nach Vogelsrath alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte eine Hecke, durch Funkenflug hatte auch ein angrenzender Holzzaun Feuer gefangen.

Ein Trupp unter Atemschutz nahm sofort die Brandbekämpfung mit einem C-Rohr auf. Gleichzeitig ging ein weiterer Trupp ohne Atemschutz mit einem zweiten C-Rohr vor. Die Flammen konnten schnell gelöscht werden. Anschließend kontrollierten die Einsatzkräfte den betroffenen Bereich mit einer Wärmebildkamera und führten Nachlöscharbeiten durch, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern.

Der Einsatz dauerte rund eine Stunde. Während dieser Zeit musste die Ortsdurchfahrt Vogelsrath voll gesperrt werden.

Original-Content von: FFW Gemeinde Schwalmtal, übermittelt durch news aktuell