Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: E-Scooter-Fahrer bei Unfall leicht verletzt
Rinteln (ots)
(Gav) Am Dienstag, den 14.10.2025, gegen 20:45 Uhr, kam es in der Bahnhofsallee in Rinteln zu einem Verkehrsunfall.
Ein 65-jähriger Pkw-Fahrer aus Rinteln kollidierte im Bereich eines Kreisverkehrs mit einem 23-jährigen E-Scooter-Fahrer aus Barntrup, der die Fahrbahn querte.
Der E-Scooter-Fahrer wurde dabei leicht verletzt, es entstand Sachschaden im oberen dreistelligen Bereich.
Rückfragen bitte an:
Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG
Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell