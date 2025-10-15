Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: E-Scooter-Fahrer bei Unfall leicht verletzt

Rinteln (ots)

(Gav) Am Dienstag, den 14.10.2025, gegen 20:45 Uhr, kam es in der Bahnhofsallee in Rinteln zu einem Verkehrsunfall.

Ein 65-jähriger Pkw-Fahrer aus Rinteln kollidierte im Bereich eines Kreisverkehrs mit einem 23-jährigen E-Scooter-Fahrer aus Barntrup, der die Fahrbahn querte.

Der E-Scooter-Fahrer wurde dabei leicht verletzt, es entstand Sachschaden im oberen dreistelligen Bereich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell