Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: E-Scooter-Fahrerin bei Abbiegeunfall verletzt

Nienburg (ots)

(Gav) Am Dienstag, den 14.10.2025, gegen 11:15 Uhr, kam es an der Kreuzung Wölper Straße / Celler Straße in Nienburg zu einem Verkehrsunfall.

Eine 33-jährige Pkw-Fahrerin aus Drakenburg übersah beim Abbiegen mit ihrem Skoda Fabia eine 14-jährige E-Scooter-Fahrerin aus Nienburg.

Beide Fahrzeuge kollidierten, die Jugendliche wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell