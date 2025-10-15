Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: E-Scooter-Fahrerin bei Abbiegeunfall verletzt
Nienburg (ots)
(Gav) Am Dienstag, den 14.10.2025, gegen 11:15 Uhr, kam es an der Kreuzung Wölper Straße / Celler Straße in Nienburg zu einem Verkehrsunfall.
Eine 33-jährige Pkw-Fahrerin aus Drakenburg übersah beim Abbiegen mit ihrem Skoda Fabia eine 14-jährige E-Scooter-Fahrerin aus Nienburg.
Beide Fahrzeuge kollidierten, die Jugendliche wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.
Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich.
