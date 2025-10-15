Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Autofahrer ohne Fahrerlaubnis, unter Drogeneinfluss unterwegs
Langendamm (ots)
(Gav) Am Dienstag, den 14.10.2025, gegen 08:45 Uhr, wurde im Führser Mühlweg in Langendamm ein 32-jähriger Mann aus Walsrode durch Beamte der Polizei Nienburg kontrolliert.
Er führte seinen Pkw, obwohl er unter dem Einfluss von THC stand und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.
Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme angeordnet.
