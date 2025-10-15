Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Geldbörse in Supermarkt entwendet
Lauenau (ots)
(Gav) Am Dienstag, den 14.10.2025, gegen 16:35 Uhr, kam es in einem Lebensmittelgeschäft an der Straße "Zum Mineralbad" in Lauenau zu einem Diebstahl.
Einer 60-jährigen Frau aus Rodenberg wurde während des Einkaufs im Aldi-Markt die Geldbörse entwendet.
Die Schadenssumme ist derzeit noch unbekannt.
Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bad Nenndorf unter der Telefonnummer 05723 74920 entgegen.
