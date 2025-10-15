PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Geldbörse in Supermarkt entwendet

Lauenau (ots)

(Gav) Am Dienstag, den 14.10.2025, gegen 16:35 Uhr, kam es in einem Lebensmittelgeschäft an der Straße "Zum Mineralbad" in Lauenau zu einem Diebstahl.

Einer 60-jährigen Frau aus Rodenberg wurde während des Einkaufs im Aldi-Markt die Geldbörse entwendet.

Die Schadenssumme ist derzeit noch unbekannt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bad Nenndorf unter der Telefonnummer 05723 74920 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

