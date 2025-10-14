Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Geldbörsendiebstahl

Stadthagen (ots)

(Gav) Am Montag, den 13.10.2025, zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr, kam es in einem Lebensmittelmarkt in der Bahnhofstraße in Stadthagen zu einem Diebstahl.

Einem 74-jährigen Mann aus Seggebruch wurde während des Einkaufs im Aldi-Markt die Geldbörse entwendet.

Zeugen, die Hinweise zu dem bislang unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Stadthagen unter der Telefonnummer 05721/98220 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell