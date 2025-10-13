Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Steyerberg (ots)

(Gav) Am Samstag, den 11.10.2025, gegen 23:00 Uhr, kam es in der Straße Am Schierholz in Steyerberg zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte ein bislang unbekannter Fahrradfahrer mit einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw Hyundai i10. Anschließend verließ der Verursacher die Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zum Verursacher oder zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Stolzenau unter der Rufnummer 05761/90200 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell