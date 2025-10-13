PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Anhänger kollidiert mit Schutzplanke

Hülsede (ots)

(Gav) Am Sonntag, den 12.10.2025, gegen 15:40 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 57 zwischen Hülsede und Pohle zu einem Verkehrsunfall.

In einer leichten Linkskurve löste sich die Anhängerkupplung eines Fahrzeuggespanns, sodass der Anhänger nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit der Schutzplanke kollidierte.

Dabei entstand Sachschaden am Anhänger sowie an der Leitplanke. Personen wurden nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

