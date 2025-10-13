Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Anhänger kollidiert mit Schutzplanke

Hülsede (ots)

(Gav) Am Sonntag, den 12.10.2025, gegen 15:40 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 57 zwischen Hülsede und Pohle zu einem Verkehrsunfall.

In einer leichten Linkskurve löste sich die Anhängerkupplung eines Fahrzeuggespanns, sodass der Anhänger nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit der Schutzplanke kollidierte.

Dabei entstand Sachschaden am Anhänger sowie an der Leitplanke. Personen wurden nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell