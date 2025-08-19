KFV Bodenseekreis: Ballenpresse in Vollbrand in Hefigkofen

Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis e. V.

Oberteuringen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung des KFV Bodenseekreis und der Freiwilligen Feuerwehr Oberteuringen.

Am Montagabend (18.08.2025) wurde die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Oberteuringen um 19.45 Uhr zu einer brennenden landwirtschaftlichen Maschine nach Hefigkofen in die Kornstraße alarmiert.

Da aufgrund des bevorstehenden Übungsabends bereits einige Feuerwehrangehörige im Gerätehaus waren, konnten die ersten Fahrzeuge nach wenigen Minuten zur Einsatzstelle ausrücken.

Bei Eintreffen der Feuerwehr stand die Ballenpresse im Vollbrand.

Kurz zuvor gelang es dem Landwirt noch die bereits in Brand geratene landwirtschaftliche Maschine anzuhängen und auf die offene Flur zu ziehen um einen Brandüberschlag auf die nahestehenden Gebäude zu verhindern.

Die Einsatzkräfte löschten im weiteren Verlauf mit mehreren Rohren unter Atemschutz den Brand ab.

Das mitalarmierte Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Friedrichshafen musste vor Ort nicht eingesetzt werden.

Die Wasserentnahme für den Löscheinsatz konnte durch das örtliche Hydrantennetz sichergestellt werden.

Die Feuerwehr Oberteuringen war mit 25 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort bis 21.21 Uhr im Einsatz

Zur Brandursache und zur Schadenshöhe hat die Feuerwehr keine Kentnisse.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis e. V., übermittelt durch news aktuell