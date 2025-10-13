PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pkw-Brand

POL-NI: Pkw-Brand
  • Bild-Infos
  • Download
  • 2 weitere Medieninhalte

Bückeburg (ots)

(ma)

Der Polizei Bückeburg ist am Sonntag gegen 02.55 Uhr ein brennendes Auto in der Bückeburger Röntgenstraße gemeldet worden.

Beim Eintreffen des Funkstreifenwagens stand ein Pkw BMW, der geparkt in einer Parkbucht abgestellt war, bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr Bückeburg übernahm vor Ort die Löscharbeiten.

Das Fahrzeuginnere brannte nahezu vollständig aus.

Das Auto ist von der Polizei Bückeburg beschlagnahmt worden, weil Folgeermittlungen zur möglichen Brandursache vorgenommen werden sollen.

An demselben Fahrzeug ist am Samstag eine Sachbeschädigung bemerkt worden. Es wurde gegen 08.55 Uhr festgestellt, dass die Scheibe an der Beifahrerseite eingeschlagen war.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand geht der Kriminalermittlungsdienst der Polizei Bückeburg von einer sehr wahrscheinlich vorsätzlich begangenen Brandstiftung an dem Pkw aus.

Zeugen zu dem Pkw-Brand bzw. zu der Sachbeschädigung möchten sich bitte bei der Polizei Bückeburg, Tel.: 05722/28940, melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Polizeikommissariat Bückeburg
Ulmenallee 9
31675 Bückeburg
Matthias Auer
Telefon: 05722/2894-154
E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 11:54

    POL-STH: Verkehrsunfall mit Flucht Stadthagen, Parkplatz Marktpassage, Enge Straße

    Stadthagen (ots) - (KER)Am Donnerstag, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 15:07 ereignete sich am o.g. Ort ein Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Am beschädigten Pkw blieb grasgrüner Lackabrieb. Aufgrund der Spurenlage ist es möglich, das es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Transporter/ Kastenwagen handeln könnte. Hinweise bitte an das PK ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 11:49

    POL-NI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

    Steyerberg (ots) - (Gav) Am Samstag, den 11.10.2025, gegen 23:00 Uhr, kam es in der Straße Am Schierholz in Steyerberg zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte ein bislang unbekannter Fahrradfahrer mit einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw Hyundai i10. Anschließend verließ der Verursacher die Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der entstandene ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 11:19

    POL-NI: Anhänger kollidiert mit Schutzplanke

    Hülsede (ots) - (Gav) Am Sonntag, den 12.10.2025, gegen 15:40 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 57 zwischen Hülsede und Pohle zu einem Verkehrsunfall. In einer leichten Linkskurve löste sich die Anhängerkupplung eines Fahrzeuggespanns, sodass der Anhänger nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit der Schutzplanke kollidierte. Dabei entstand Sachschaden am Anhänger sowie an der Leitplanke. Personen wurden nicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren