Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pkw-Brand

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Bückeburg (ots)

(ma)

Der Polizei Bückeburg ist am Sonntag gegen 02.55 Uhr ein brennendes Auto in der Bückeburger Röntgenstraße gemeldet worden.

Beim Eintreffen des Funkstreifenwagens stand ein Pkw BMW, der geparkt in einer Parkbucht abgestellt war, bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr Bückeburg übernahm vor Ort die Löscharbeiten.

Das Fahrzeuginnere brannte nahezu vollständig aus.

Das Auto ist von der Polizei Bückeburg beschlagnahmt worden, weil Folgeermittlungen zur möglichen Brandursache vorgenommen werden sollen.

An demselben Fahrzeug ist am Samstag eine Sachbeschädigung bemerkt worden. Es wurde gegen 08.55 Uhr festgestellt, dass die Scheibe an der Beifahrerseite eingeschlagen war.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand geht der Kriminalermittlungsdienst der Polizei Bückeburg von einer sehr wahrscheinlich vorsätzlich begangenen Brandstiftung an dem Pkw aus.

Zeugen zu dem Pkw-Brand bzw. zu der Sachbeschädigung möchten sich bitte bei der Polizei Bückeburg, Tel.: 05722/28940, melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell