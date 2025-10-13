PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Verkehrsunfall mit Flucht Stadthagen, Parkplatz Marktpassage, Enge Straße

Stadthagen (ots)

(KER)Am Donnerstag, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 15:07 ereignete sich am o.g. Ort ein Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Am beschädigten Pkw blieb grasgrüner Lackabrieb. Aufgrund der Spurenlage ist es möglich, das es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Transporter/ Kastenwagen handeln könnte. Hinweise bitte an das PK Stadthagen unter 0572198220 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg-Schaumburg
Polizei Stadthagen
Einsatz- und Streifendienst
Vornhäger Straße 15
31655 Stadthagen

Telefon: 05721/ 9822-0
Fax: 05721/ 9822-150
E-Mail: poststelle@pk-stadthagen.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 11:49

    POL-NI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

    Steyerberg (ots) - (Gav) Am Samstag, den 11.10.2025, gegen 23:00 Uhr, kam es in der Straße Am Schierholz in Steyerberg zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte ein bislang unbekannter Fahrradfahrer mit einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw Hyundai i10. Anschließend verließ der Verursacher die Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der entstandene ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 11:19

    POL-NI: Anhänger kollidiert mit Schutzplanke

    Hülsede (ots) - (Gav) Am Sonntag, den 12.10.2025, gegen 15:40 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 57 zwischen Hülsede und Pohle zu einem Verkehrsunfall. In einer leichten Linkskurve löste sich die Anhängerkupplung eines Fahrzeuggespanns, sodass der Anhänger nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit der Schutzplanke kollidierte. Dabei entstand Sachschaden am Anhänger sowie an der Leitplanke. Personen wurden nicht ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 10:49

    POL-NI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

    Obernkirchen (ots) - (Gav) Am Sonntag, den 12.10.2025, kam es zwischen 10:45 Uhr und 15:30 Uhr in der Henriettenstraße in Obernkirchen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte beim Vorbeifahren einen am Straßenrand ordnungsgemäß geparkten VW Golf und beschädigte dabei den linken Außenspiegel. Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne sich um die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren