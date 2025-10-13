Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-STH: Verkehrsunfall mit Flucht Stadthagen, Parkplatz Marktpassage, Enge Straße
Stadthagen (ots)
(KER)Am Donnerstag, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 15:07 ereignete sich am o.g. Ort ein Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Am beschädigten Pkw blieb grasgrüner Lackabrieb. Aufgrund der Spurenlage ist es möglich, das es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Transporter/ Kastenwagen handeln könnte. Hinweise bitte an das PK Stadthagen unter 0572198220 oder an jede andere Polizeidienststelle.
