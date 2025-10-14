PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Auffahrunfall auf der L 442

Nienstädt (ots)

(Gav) Am Montag, den 13.10.2025, gegen 12:35 Uhr, ereignete sich auf der Obernkirchener Straße im Einmündungsbereich zur B 65 in Nienstädt ein Verkehrsunfall.

Eine 63-jährige Frau aus Obernkirchen musste ihren Pkw Skoda Kodiaq aufgrund eines vorausfahrenden, abbremsenden Fahrzeugs anhalten. Ein nachfolgender 37-jähriger Rintelner bemerkte dies zu spät und fuhr mit seinem Opel Agila auf.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe eines geschätzten mittleren vierstelligen Betrags. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

