Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Auffahrunfall auf der L 442
Nienstädt (ots)
(Gav) Am Montag, den 13.10.2025, gegen 12:35 Uhr, ereignete sich auf der Obernkirchener Straße im Einmündungsbereich zur B 65 in Nienstädt ein Verkehrsunfall.
Eine 63-jährige Frau aus Obernkirchen musste ihren Pkw Skoda Kodiaq aufgrund eines vorausfahrenden, abbremsenden Fahrzeugs anhalten. Ein nachfolgender 37-jähriger Rintelner bemerkte dies zu spät und fuhr mit seinem Opel Agila auf.
An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe eines geschätzten mittleren vierstelligen Betrags. Verletzt wurde niemand.
