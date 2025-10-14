Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Wohnungseinbruchdiebstahl erfolgreich aufgeklärt

Nienburg (ots)

(Gav) Nach einem Wohnungseinbruchdiebstahl im Bereich Bad Essen im April 2025 ist es den Ermittlern der Polizei gelungen, drei tatverdächtige Männer aus dem Landkreis Nienburg zu identifizieren.

Der Einbruch ereignete sich Anfang April 2025. Dabei entwendeten die Täter Schmuck und Bargeld aus einem Wohnhaus. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnten Videoaufzeichnungen gesichert werden, auf denen drei amtsbekannte Personen eindeutig erkannt wurden. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 19- und 20-jährigen Mann aus Nienburg sowie einen 24-Jährigen aus Rohrsen.

Das Amtsgericht Verden erließ im September 2025 entsprechende Durchsuchungsbeschlüsse, die am 07.10.2025 durch die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg umgesetzt wurden. Zwei der Durchsuchungen führten zum Auffinden von Diebesgut und Täterbekleidung. Eine Person konnte zunächst nicht angetroffen werden.

Kurze Zeit später erschien der 24-jährige Tatverdächtige jedoch selbstständig in der Wache der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg, um einen Bekannten zu begleiten. Hier konnte schließlich sein Mobiltelefon beschlagnahmt werden, das nun ausgewertet wird.

Die weiteren Ermittlungen zur Tat dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell