Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Autofahrer unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis
Rinteln (ots)
(Gav) Am Mittwoch, den 15.10.2025, gegen 00:25 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Rinteln einen 23-Jährigen, der im Wilhelm-Busch-Weg mit seinem Pkw unterwegs war.
Der Fahrer stand unter dem Einfluss von THC und besaß keine gültige Fahrerlaubnis.
Ein Urinvortest verlief positiv auf THC, eine Blutprobe wurde bei dem Rintelner entnommen und die Weiterfahrt untersagt.
