Polizei Düren

POL-DN: Mit gefälschten Kennzeichen und ohne Zulassung unterwegs

Jülich (ots)

Beamte der Polizeiwache Jülich zogen am gestrigen Nachmittag (29.09.2025) auf der Neusser Straße einen Kastenwagen aus dem Verkehr.

Gegen 16:15 Uhr bemerkten die eingesetzten Beamten Auffälligkeiten am Kennzeichen eines vorausfahrenden Kastenwagens. Aufgrund dessen entschlossen sie sich zur Kontrolle und hatten damit den richtigen Riecher. Das am Fahrzeug angebrachte Kennzeichen wies ein gefälschtes TÜV-Siegel auf und gehörte nicht zu dem angetroffenen Klein-Lkw. Der Lkw selber war nicht zum Verkehr zugelassen und verfügte nicht über die vorgeschriebene Haftpflichtversicherung. Der 55-jährige Fahrzeugführer aus Linnich hatte den Tatvorwürfen der Beamten nicht viel entgegenzusetzen.

Da vor Ort kein Eigentumsnachweis für den Transporter erbracht werden konnte, stellten die Beamten das Fahrzeug sicher. Strafverfahren u.a. wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Versicherungsschutz wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

  • 30.09.2025 – 09:50

    POL-DN: Einbruch in Kindertagespflegeeinrichtung

    Jülich (ots) - Am vergangenen Wochenende drangen bislang unbekannte Tatverdächtige in eine Kindertagespflegeeinrichtung ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Eine unangenehme Überraschung erlebten die Betreiber einer Tagespflegeeinrichtung für Kinder in der Adolf-Fischer-Straße. Als sie nach dem Wochenende die Räumlichkeiten der Einrichtung betraten, stellten sie fest, dass die Zugangstür nicht wie üblich ...

    mehr
  • 30.09.2025 – 09:50

    POL-DN: Mit Pyrotechnik beworfen

    Nörvenich (ots) - Unbekannte Täter bewarfen den vorbeifahrenden PKW eines 18-jährigen Mannes aus Erftstadt gestern Abend (29.09.2025) mit Feuerwerkskörpern. Am Fahrzeug des Geschädigten entstand Sachschaden. Als der junge Mann gegen 21:20 Uhr von der L495 auf die L263 in Nörvenich einbog und den Parkplatz des dortigen Supermarktes passierte, prallte plötzlich ein rot-leuchtender Gegenstand seitlich gegen sein Fahrzeug. Er erschrak, bremste abrupt ab und wich ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 12:09

    POL-DN: Zeugin meldet Alkoholfahrt

    Titz (ots) - Am Freitag (26.09.2025) stellte die Polizei den Führerschein einer 74-Jährigen sicher, nachdem diese betrunken Auto gefahren war. Gegen 22:30 Uhr verständigte eine Zeugin die Polizei, weil sie auf der Landstraße in Fahrtrichtung Jackerath hinter einem Pkw fuhr, dessen Fahrerin durch eine besonders langsame Fahrweise mit Schlangenlinien auffiel. Sie folgte der Frau bis diese das Auto in einer Garage in Titz parkte. Kurze Zeit später traf die Polizei vor Ort ...

    mehr
