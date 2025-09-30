Polizei Düren

POL-DN: Mit gefälschten Kennzeichen und ohne Zulassung unterwegs

Jülich (ots)

Beamte der Polizeiwache Jülich zogen am gestrigen Nachmittag (29.09.2025) auf der Neusser Straße einen Kastenwagen aus dem Verkehr.

Gegen 16:15 Uhr bemerkten die eingesetzten Beamten Auffälligkeiten am Kennzeichen eines vorausfahrenden Kastenwagens. Aufgrund dessen entschlossen sie sich zur Kontrolle und hatten damit den richtigen Riecher. Das am Fahrzeug angebrachte Kennzeichen wies ein gefälschtes TÜV-Siegel auf und gehörte nicht zu dem angetroffenen Klein-Lkw. Der Lkw selber war nicht zum Verkehr zugelassen und verfügte nicht über die vorgeschriebene Haftpflichtversicherung. Der 55-jährige Fahrzeugführer aus Linnich hatte den Tatvorwürfen der Beamten nicht viel entgegenzusetzen.

Da vor Ort kein Eigentumsnachweis für den Transporter erbracht werden konnte, stellten die Beamten das Fahrzeug sicher. Strafverfahren u.a. wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Versicherungsschutz wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell