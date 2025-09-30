PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Kindertagespflegeeinrichtung

Jülich (ots)

Am vergangenen Wochenende drangen bislang unbekannte Tatverdächtige in eine Kindertagespflegeeinrichtung ein und durchsuchten die Räumlichkeiten.

Eine unangenehme Überraschung erlebten die Betreiber einer Tagespflegeeinrichtung für Kinder in der Adolf-Fischer-Straße. Als sie nach dem Wochenende die Räumlichkeiten der Einrichtung betraten, stellten sie fest, dass die Zugangstür nicht wie üblich verschlossen war und die Räumlichkeiten offensichtlich durchsucht worden waren. Unbekannte Täter waren im Zeitraum zwischen Freitag, dem 26.09.2025, 15:20 Uhr, und Montag, 29.09.2025, 10:00 Uhr, in die Einrichtung eingedrungen und hatten diese durchsucht. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen ein hochwertiger Staubsauger. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 30.09.2025 – 09:50

    POL-DN: Mit Pyrotechnik beworfen

    Nörvenich (ots) - Unbekannte Täter bewarfen den vorbeifahrenden PKW eines 18-jährigen Mannes aus Erftstadt gestern Abend (29.09.2025) mit Feuerwerkskörpern. Am Fahrzeug des Geschädigten entstand Sachschaden. Als der junge Mann gegen 21:20 Uhr von der L495 auf die L263 in Nörvenich einbog und den Parkplatz des dortigen Supermarktes passierte, prallte plötzlich ein rot-leuchtender Gegenstand seitlich gegen sein Fahrzeug. Er erschrak, bremste abrupt ab und wich ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 12:09

    POL-DN: Zeugin meldet Alkoholfahrt

    Titz (ots) - Am Freitag (26.09.2025) stellte die Polizei den Führerschein einer 74-Jährigen sicher, nachdem diese betrunken Auto gefahren war. Gegen 22:30 Uhr verständigte eine Zeugin die Polizei, weil sie auf der Landstraße in Fahrtrichtung Jackerath hinter einem Pkw fuhr, dessen Fahrerin durch eine besonders langsame Fahrweise mit Schlangenlinien auffiel. Sie folgte der Frau bis diese das Auto in einer Garage in Titz parkte. Kurze Zeit später traf die Polizei vor Ort ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 12:08

    POL-DN: 19-Jähriger nach Wildunfall leichtverletzt

    Hürtgenwald (ots) - Auf der B399 kam es gestern Abend um 20:35 Uhr in einem Waldstück zwischen Gey und Großhau zu einem Wildunfall. Ein 19-Jähriger aus Simmerath hatte die B399 aus Richtung Großhau kommend in Richtung Gey befahren. Er erblickte ein Wildtier auf der Fahrbahn und versuchte, diesem auszuweichen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Der 19-Jährige wurde bei dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren