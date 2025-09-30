Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Kindertagespflegeeinrichtung

Jülich (ots)

Am vergangenen Wochenende drangen bislang unbekannte Tatverdächtige in eine Kindertagespflegeeinrichtung ein und durchsuchten die Räumlichkeiten.

Eine unangenehme Überraschung erlebten die Betreiber einer Tagespflegeeinrichtung für Kinder in der Adolf-Fischer-Straße. Als sie nach dem Wochenende die Räumlichkeiten der Einrichtung betraten, stellten sie fest, dass die Zugangstür nicht wie üblich verschlossen war und die Räumlichkeiten offensichtlich durchsucht worden waren. Unbekannte Täter waren im Zeitraum zwischen Freitag, dem 26.09.2025, 15:20 Uhr, und Montag, 29.09.2025, 10:00 Uhr, in die Einrichtung eingedrungen und hatten diese durchsucht. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen ein hochwertiger Staubsauger. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell