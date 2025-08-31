Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt

Speyer (ots)

Am Samstag, den 30.08.2025, gegen 23:12 Uhr wurde durch einen Verkehrsteilnehmer ein Fahrradfahrer gemeldet, welcher ohne Fremdeinwirkung gestürzt sei und alkoholisiert wirke. Durch eine Streifenwagenbesatzung konnte der Verkehrsteilnehmer in der Kurt-Schumacher-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bereits zu Beginn der Kontrolle konnte vom Fahrradfahrer ausgehend Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Dem 27-jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und anschließend eine Blutprobe auf der Dienststelle entnommen. Eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet. Die zuständige Führerscheinstelle wird über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Die Polizei empfiehlt unter keinen Umständen alkoholisiert am Straßenverkehr teilzunehmen. Als Fahrzeugführer trägt man nicht nur die Verantwortung für die eigene Person, sondern auch für jeden anderen Verkehrsteilnehmer.

