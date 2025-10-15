Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht auf Sparkassenparkplatz

Nienburg (ots)

(Gav) Zwischen Montag, den 13.10.2025, 08:00 Uhr, und 13:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz der Sparkasse am Goetheplatz in Nienburg zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein- oder Ausparken einen geparkten VW Golf und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

Zeugen, die Hinweise zum Verursacher oder zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter der Rufnummer 05021/92120 zu melden.

