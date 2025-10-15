PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht auf Sparkassenparkplatz

Nienburg (ots)

(Gav) Zwischen Montag, den 13.10.2025, 08:00 Uhr, und 13:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz der Sparkasse am Goetheplatz in Nienburg zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein- oder Ausparken einen geparkten VW Golf und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

Zeugen, die Hinweise zum Verursacher oder zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter der Rufnummer 05021/92120 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 15.10.2025 – 09:50

    POL-NI: Autofahrer ohne Fahrerlaubnis, unter Drogeneinfluss unterwegs

    Langendamm (ots) - (Gav) Am Dienstag, den 14.10.2025, gegen 08:45 Uhr, wurde im Führser Mühlweg in Langendamm ein 32-jähriger Mann aus Walsrode durch Beamte der Polizei Nienburg kontrolliert. Er führte seinen Pkw, obwohl er unter dem Einfluss von THC stand und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 09:15

    POL-NI: Autofahrer unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis

    Rinteln (ots) - (Gav) Am Mittwoch, den 15.10.2025, gegen 00:25 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Rinteln einen 23-Jährigen, der im Wilhelm-Busch-Weg mit seinem Pkw unterwegs war. Der Fahrer stand unter dem Einfluss von THC und besaß keine gültige Fahrerlaubnis. Ein Urinvortest verlief positiv auf THC, eine Blutprobe wurde bei dem Rintelner entnommen und die ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 08:25

    POL-NI: Geldbörse in Supermarkt entwendet

    Lauenau (ots) - (Gav) Am Dienstag, den 14.10.2025, gegen 16:35 Uhr, kam es in einem Lebensmittelgeschäft an der Straße "Zum Mineralbad" in Lauenau zu einem Diebstahl. Einer 60-jährigen Frau aus Rodenberg wurde während des Einkaufs im Aldi-Markt die Geldbörse entwendet. Die Schadenssumme ist derzeit noch unbekannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bad Nenndorf unter der Telefonnummer 05723 74920 entgegen. Rückfragen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren