Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Transporter landet im Straßengraben

Hilgermissen (ots)

(Gav) Am Dienstag, den 14.10.2025, gegen 12:55 Uhr, kam ein 22-jähriger Transporterfahrer aus Bremen auf der Landesstraße 331 zwischen Martfeld und Hoya in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab.

Sein Fahrzeug rutschte in den Straßengraben.

Der Fahrer wurde leicht verletzt, Fremdschaden entstand nicht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell