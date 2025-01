BPOLI-KA: Couragiertes Handeln beendet Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots) - In der Nacht auf Samstag (25. Januar) hat ein 40-Jähriger am Mannheimer Hauptbahnhof Bundespolizisten bespuckt und körperlich angegriffen. Zuvor hielt sich der Mann in einem Schnellrestaurant auf. Gegen 1 Uhr befand sich der deutsche Tatverdächtige in dem am Hauptbahnhof befindlichen Schnellrestaurant. Aufgrund der Ladenschließung sollte der Mann dieses verlassen. Hiergegen weigerte er sich. Beim ...

