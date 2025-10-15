PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Außenspiegel abgefahren: Polizei sucht Zeugen

Haste (ots)

(Gav) Am Dienstag, den 14.10.2025, gegen 09:20 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Hauptstraße in Haste den Außenspiegel eines geparkten Pkw (MG4).

Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Der Sachschaden wird auf einen dreistelligen Betrag geschätzt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bad Nenndorf unter der Telefonnummer 05723/74920 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

