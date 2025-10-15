Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Außenspiegel abgefahren: Polizei sucht Zeugen

Haste (ots)

(Gav) Am Dienstag, den 14.10.2025, gegen 09:20 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Hauptstraße in Haste den Außenspiegel eines geparkten Pkw (MG4).

Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Der Sachschaden wird auf einen dreistelligen Betrag geschätzt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bad Nenndorf unter der Telefonnummer 05723/74920 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell