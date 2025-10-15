Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbrüche in Kiosk und Supermarkt

Am heutigen Mittwoch ist gegen 02.30 Uhr ein Einbruchsalarm an einem Supermarkt am Sülbecker Weg in Obernkirchen ausgelöst worden. Nach den bisherigen Erkenntnissen des Kriminalermittlungsdienstes der Polizei Bückeburg wurde eine Seitentür des Einkaufsmarktes aufgehebelt und der Markt sehr wahrscheinlich von zwei Tätern betreten. Die Zielrichtung der Täter lag offenbar auf die Mitnahme von Zigaretten, wobei die Schiebeelemente zu den gelagerten Zigaretten gewaltsam herausgerissen wurden.

Nach einer ersten Schadenseinschätzung eines Verantwortlichen dürfte sich der Schaden auf mehrere Tausend Euro belaufen.

Bereits von Montag auf Dienstag sind Unbekannte gewaltsam in einen Kiosk an der Neumarktstraße in Obernkirchen eingebrochen. Die Täter brachen nach 23.00 Uhr die hölzerne Haupteingangstür auf und entwendeten auch hier hauptsächlich Tabakwaren und möglicherweise einige Postsendungen. Eine genaue Schadensaufstellung liegt noch nicht vor.

Zu den beiden Einbrüchen nimmt die Polizei Bückeburg, Tel. 05722/28940 oder die Polizeistation Obernkirchen, Tel.: 05724/958860, Hinweise entgegen.

