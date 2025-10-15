Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugen oder Hinweisgeber in Brandsache gesucht

Bückeburg (ots)

(ma)

Der Kriminalermittlungsdienst der Polizei Bückeburg bittet mögliche Zeugen oder Hinweisgeber zu dem brennenden Pkw am Sonntag in der Röntgenstraße sich bitte bei der Polizei Bückeburg, Tel.: 05722/28940, zu melden.

Insbesondere ist der infrage kommende Tatzeitraum von 01.00 bis 03.00 Uhr für die Ermittler interessant, ob beobachtet werden konnte, dass sich Personen im Nahbereich des betreffenden Pkw BMW aufgehalten haben oder Fahrzeuge aufgefallen sind.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell