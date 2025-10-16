Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Stolzenau (ots)

(Gav) Am Mittwoch, den 15.10.2025, gegen 12:20 Uhr, kam es in Stolzenau auf der Hohen Straße zu einem Verkehrsunfall.

Eine 22-jährige BMW-Fahrerin aus Stolzenau kollidierte im Kreuzungsbereich "Am Markt" mit einem 50-jährigen Radfahrer, der von links kommend den Radweg überquerte.

Der Radfahrer wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich.

