Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht auf Parkplatz

Nienburg (ots)

(Gav) Am Mittwoch, den 15.10.2025, zwischen 13:20 Uhr und 13:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants am Berliner Ring in Nienburg zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Transporters touchierte einen geparkten VW Polo und beschädigte dabei das Kennzeichen sowie den Kühlergrill des Fahrzeugs. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort.

Die Polizei Nienburg bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 05021 92120 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell