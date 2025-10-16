Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Pkw überschlägt sich nach Ausweichmanöver
Hilgermissen (ots)
(Gav) Am Mittwoch, den 15.10.2025, gegen 14:10 Uhr, kam es auf der Landesstraße 331 bei Wechold zu einem Verkehrsunfall.
Ein 20-jähriger Mann aus Hoyerhagen war mit seinem VW Polo von Hoya in Richtung Martfeld unterwegs, als ein kleines Tier die Fahrbahn querte.
Beim Ausweichmanöver kam der Pkw zunächst nach rechts und anschließend nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich im Straßengraben und kam auf einem angrenzenden Feld zum Stillstand.
Der Fahrer blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.
