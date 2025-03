Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Unfall an Zebrastreifen

Am Mittwoch erfasste eine Autofahrerin in Biberach eine Fußgängerin.

Ulm (ots)

Um 17.20 Uhr war eine 44-Jährige, von der Rollinstraße kommend, in der Saudengasse unterwegs. Am Zebrastreifen hielt sie zunächst mit ihrem BMW wegen einem Rollerfahrer an. Kurz darauf, als die Autofahrerin wieder losfuhr, querte eine Fußgängerin die Straße. Die 43-Jährige wurde auf dem Fußgängerüberweg vom BMW erfasst und stürzte. Dabei erlitt sie leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. Das Auto blieb unbeschädigt. Das Polizeirevier Biberach hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Den Erkenntnissen zufolge soll die Autofahrerin wohl wegen der tiefstehenden Sonne die Fußgängerin übersehen haben.

++++0428436

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell