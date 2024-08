POL-EL: Lingen - Brand im Keller eines Einfamilienhauses

Papenburg (ots) - Am Freitag, um 18:05 Uhr, kam es in der Straße Deverweg, in Höhe des dortigen Blumengeschäftes zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein dort geparkter blauer VW Caddy durch einen bislang unbekannten weiteren Pkw beschädigt wurde. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Kurz darauf erschien der männliche Unfallverursacher noch einmal am Unfallort, um von ihm hinterlassene Fahrzeugteile aufzusammeln. Zeugen werden ...

