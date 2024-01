Feuerwehr München

FW-M: Mülllager in Brand (Obergiesing)

München (ots)

Dienstag, 2. Januar 2024, 21.30 Uhr

Scharfreiterplatz

Am Dienstagabend ist es in einer als Müllraum genutzten Garage zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr München war eine Stunde im Einsatz.

Ein Passant bemerkte Rauch aus einem Lager und wählte den Notruf. Dieses befand sich in einem Innenhof einer Wohnanlage und war an mehrere Pkw-Garagen angeschlossen. Als die alarmierten Kräfte das Garagentor öffneten, stand eine Großraummülltonne lichterloh in Flammen. Mit einem Löschrohr und Atemschutz ausgerüstet, konnte ein Trupp das Feuer in wenigen Minuten löschen.

Bei der Erkundung der Einsatzstelle stellte sich heraus, dass die Garagen über einen Kellergang mit mehreren Treppenräumen verbunden sind und es zu einer Rauchausbreitung gekommen war. Um diese Verrauchung aus den betroffenen Bereichen zu entfernen, setzten die Einsatzkräfte einen Hochleistungslüfter ein.

Eine Gefahr für die Bewohner der Wohnanlage bestand zu keiner Zeit. Der Sachschaden wird seitens der Feuerwehr auf einen geringen vierstelligen Betrag beziffert. Zur Brandursache ermittelt das Fachkommissariat der Polizei.

Eingesetzte Kräfte: Freiwillige Feuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(ret)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell