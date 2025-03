Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Lauterstein/B466 - Drei Autos beschädigt

Am Mittwoch kam es auf der B466 in Lauterstein zu einem Auffahrunfall.

Ulm (ots)

Um 16.13 Uhr war eine 44-Jährige auf der Bundesstraße in Lauterstein unterwegs. Sie fuhr mit ihrem Ford in Richtung Weißenstein. Vor ihr mussten mehrere Fahrzeuge abbremsen. Das erkannte sie wohl zu spät und prallte in das Heck eines Wohnmobils. Durch die Wucht des Aufpralls schob es das Wohnmobil auf einen BMW. Rettungskräfte kamen vor Ort. Die sechsjährige Tochter der 44-Jährigen, welche sich auf dem Rücksitz im Ford befand, wurde vorsorglich in eine Klinik verbracht. Für die drei Fahrenden war keine medizinische Versorgung erforderlich.

Die Polizei Eislingen nahm den Unfall auf. Der Sachschaden am Ford und Wohnmobil wird auf jeweils 10.000 Euro geschätzt, der am BMW auf rund 500 Euro. Ein Abschlepper barg den Ford. Die beiden weiteren Fahrzeuge blieben fahrbereit. Die Feuerwehr Lauterstein war mit acht Personen und zwei Fahrzeugen im Einsatz um die Fahrbahn von auslaufenden Betriebstoffen zu reinigen.

++++0428365

