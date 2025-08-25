ZOLL-DD: GER Thüringen stellt große Menge Rauschgift in Erfurter Garage sicher

Zollfahndungsamt Dresden

Dresden, Erfurt (ots)

Wegen des Verdachts des illegalen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge wurden durch die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER) Thüringen in den Nachmittagsstunden des 16. August 2025 ein Wohnhaus und zwei Garagen in Erfurt durchsucht. Dabei stellten die Beamten in einer der Garagen insgesamt 10 kg Methamphetamin und 2 kg Kokain sicher. Der 34 jährige deutsche Beschuldigte wurde vor Ort festgenommen und befindet sich in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Erfurt sowie der GER Thüringen dauern an.

Zusatzinformation:

Die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER) Thüringen wurde am 1. Dezember 1992 als Zusammenschluss von Ermittlerinnen und Ermittlern des Landeskriminalamts Thüringen und des Zollfahndungsamts Dresden gegründet. Ziel der GER Thüringen ist die Bekämpfung der thüringenweiten und grenzüberschreitenden Rauschgiftkriminalität. Als Expertendienststelle führt die GER Thüringen besonders umfangreiche Ermittlungsverfahren im Bereich der schweren und organisierten Kriminalität mit dem Schwerpunkt Rauschgiftdelikte.

Original-Content von: Zollfahndungsamt Dresden, übermittelt durch news aktuell