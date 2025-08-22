PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Zollfahndungsamt Dresden

ZOLL-DD: Zollfahnder zerschlagen illegale Produktionsstätte und stellen mindestens 250 Kilogramm Wasserpfeifentabak sowie weitere Grundstoffe zur Herstellung sicher

Dresden, Leipzig (ots)

Wegen des Verdachts der bandenmäßigen Steuerhinterziehung durchsuchten Kräfte des Zollfahndungsamtes Dresden und des Hauptzollamtes Dresden im Auftrag der Staatsanwaltschaft Leipzig am gestrigen Tag acht Objekte in Leipzig und Umgebung.

Die sieben Beschuldigten stehen im Verdacht, aus Rauchtabak, Glycerin, Zucker, Zitronensäure und Aromastoffen illegal unversteuerten Wasserpfeifentabak hergestellt, ihn in mutmaßlich gefälschte Verpackungen für Wasserpfeifentabak verpackt und verkauft zu haben.

Im Zuge der Durchsuchungsmaßnahmen, bei der ca. 70 Beschäftigte im Einsatz waren, wurden insgesamt ca. 250 Kilogramm Rauchtabak, 400 Liter Glycerin, weitere Grundstoffe, gefälschte Verpackungsmaterialien, mindestens 250 Kilogramm des hergestellten Wasserpfeifentabaks sowie Bargeld, elektronische Beweismittel und Gerätschaften zur Herstellung sichergestellt.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Leipzig sowie des Zollfahndungsamtes Dresden dauern an.

Rückfragen bitte an:

Zollfahndungsamt Dresden
Steffen Rothkegel
Telefon: 0351/2134-63310
E-Mail: steffen.rothkegel@zfadd.bund.de
www.zoll.de

Original-Content von: Zollfahndungsamt Dresden, übermittelt durch news aktuell

