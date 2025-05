Zollfahndungsamt Dresden

ZOLL-DD: Erfolgreicher Schlag gegen Zigarettenhehler

Zollfahnder stellen rund 950.000 Zigaretten und als Zufallsfund drei gestohlene Motorräder sicher

Wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Steuerhehlerei durchsuchten Kräfte des Zollfahndungsamtes Dresden, unterstützt von Kräften der Hauptzollämter Dresden und Erfurt im Auf-trag der Staatsanwaltschaft Halle/ Saale am gestrigen Tag eine Bäckerei, eine Wohnung sowie einen Dreiseitenhof im südlichen Sachsen-Anhalt. Ein 58-jähriger Deutscher, dessen Lebensgefährtin sowie die drei volljährigen Kinder stehen im Verdacht, seit zumindest 2019 Handel mit unversteuerten/ unverzollten Zigaretten aus Osteuropa zu treiben und sich hiermit eine fortlaufende Einnahmequelle von einigem Umfang gesichert zu haben. Im Zuge der Maßnahme, bei der ca. 70 Beschäftigte im Einsatz waren, konnten insgesamt 950.000 Stück unversteuerte Zigaretten sichergestellt werden. Zusammen mit der zuvor bereits ermittelten Menge der gehandelten Zigaretten, können dem Beschuldigten insgesamt ca. 1.600.000 Stück Zigaretten zur Last gelegt werden. Dies entspricht einem Steuerschaden von mindestens 258.240 Euro. Weiterhin wurden eine größere Summe Bargeld, diverse Waffen und elektronische Beweismittel sichergestellt. Als Zufallsfund wurden außerdem 3 als gestohlen gemeldete Motorräder sichergestellt. Eines der Motorräder, eine "Harley Davidson" kann einer Diebstahlshandlung in Thüringen zugeordnet werden. Der Haupttatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Halle/ Saale Haftbefehl und ordnete Untersuchungshaft an. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Halle/ Saale sowie des Zollfahndungsamtes Dresden dauern an und werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

