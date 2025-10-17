PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Vier Fahrzeuge in Auffahrunfall verwickelt: Vier Personen leicht verletzt

Rinteln (ots)

(Gav) Am Donnerstag, den 16.10.2025, gegen 16:45 Uhr, kam es in Rinteln auf der Konrad-Adenauer-Straße (L435) zu einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen.

Eine 21-jährige Fahrerin aus dem Auetal bemerkte ein verkehrsbedingtes Abbremsen zu spät und fuhr mit ihrem Honda Civic auf einen vorausfahrenden Skoda auf. Durch die Kettenreaktion wurden zwei weitere Fahrzeuge (Opel Meriva, Opel Zafira) zusammengeschoben.

Vier Personen wurden dabei leicht verletzt. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
