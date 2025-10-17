Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Vier Fahrzeuge in Auffahrunfall verwickelt: Vier Personen leicht verletzt

Rinteln (ots)

(Gav) Am Donnerstag, den 16.10.2025, gegen 16:45 Uhr, kam es in Rinteln auf der Konrad-Adenauer-Straße (L435) zu einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen.

Eine 21-jährige Fahrerin aus dem Auetal bemerkte ein verkehrsbedingtes Abbremsen zu spät und fuhr mit ihrem Honda Civic auf einen vorausfahrenden Skoda auf. Durch die Kettenreaktion wurden zwei weitere Fahrzeuge (Opel Meriva, Opel Zafira) zusammengeschoben.

Vier Personen wurden dabei leicht verletzt. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

