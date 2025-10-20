PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zusammenstoß beim Abbiegen

Stadthagen (ots)

(Gav) Am Sonntagnachmittag, den 19.10.2025, gegen 15:50 Uhr, ereignete sich auf der Enzer Straße (Landesstraße 446) in Stadthagen ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.

Ein 41-jähriger Mann aus Rinteln beabsichtigte, mit seinem VW Passat nach links auf ein Grundstück abzubiegen. Die nachfolgende 45-jährige Fahrerin eines Kia Sportage aus Stadthagen erkannte dies zu spät und wollte das Fahrzeug linksseitig überholen. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Pkw.

Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der auf einen vierstelligen Betrag geschätzt wird.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

