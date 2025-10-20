Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Bauschutt unerlaubt entsorgt - Zeugenaufruf
Haste (ots)
(Thi) Die Polizei Bad Nenndorf sucht Zeugen und Hinweisgeber zu einem unerlaubt entsorgten Haufen Bauschutt in Haste.
Ein Mitarbeiter der Straßenmeisterei stellte den Bauschutt am 16.10.2025 gegen 11 Uhr an der L449 in Haste fest und informierte die örtliche Polizei.
Diese leitete ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen einer Verstoßes gegen §69 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes ein.
Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizei Bad Nenndorf unter der 05723 74920 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Nina Hundeshagen-Engelke
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008
