PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bauschutt unerlaubt entsorgt - Zeugenaufruf

POL-NI: Bauschutt unerlaubt entsorgt - Zeugenaufruf
  • Bild-Infos
  • Download

Haste (ots)

(Thi) Die Polizei Bad Nenndorf sucht Zeugen und Hinweisgeber zu einem unerlaubt entsorgten Haufen Bauschutt in Haste.

Ein Mitarbeiter der Straßenmeisterei stellte den Bauschutt am 16.10.2025 gegen 11 Uhr an der L449 in Haste fest und informierte die örtliche Polizei.

Diese leitete ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen einer Verstoßes gegen §69 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes ein.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizei Bad Nenndorf unter der 05723 74920 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Nina Hundeshagen-Engelke
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 14:19

    POL-NI: Autofahrer unter Drogeneinfluss

    Bückeburg/Bad Eilsen (ots) - (ma) Auf der Bergdorfer Straße in Bückeburg ist am Freitag gg. 11.25 Uhr der 25jährige Fahrer eines Pkw BMW nach links von der Fahrbahn abgekommen und hat einen Holzgartenzaun des danebenliegenden Grundstückes zerstört. Der aus Rinteln kommende Autofahrer erklärte den Beamten an der Unfallstelle, dass plötzlich das Fahrzeugheck "ausgebrochen" sei und er deshalb die Kontrolle über das ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 14:13

    POL-NI: Polizeieinsatz in Sachsenhagen

    Sachsenhagen (ots) - (Gav) Am Samstag, den 18.10.2025, kam es in der Samtgemeinde Sachsenhagen zu einem Polizeieinsatz, nachdem gegen 13:05 Uhr eine randalierende Person mit einem Messer in einer Wohnung in der Straße Holztrift gemeldet wurde. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte floh der 19-jährige Verursacher aus der Wohnung zu Fuß über den Garten in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung unter ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 11:21

    POL-NI: Zeugenaufruf nach Wohnungseinbruch

    Bad Nenndorf (ots) - (Gav) Im Zeitraum zwischen Samstag, 18.10.2025, 11:00 Uhr, und Sonntag, 19.10.2025, 14:00 Uhr, kam es in Bad Nenndorf in der Straße "Auf dem Lay" zu einem Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter beschädigten die Glasscheiben einer Terrassentür und eines Fensters, um sich auf diese Weise Zutritt zu den Wohnräumen zu verschaffen. Mehrere Zimmer wurden durchsucht. Dabei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren