POL-NI: Bauschutt unerlaubt entsorgt - Zeugenaufruf

Haste (ots)

(Thi) Die Polizei Bad Nenndorf sucht Zeugen und Hinweisgeber zu einem unerlaubt entsorgten Haufen Bauschutt in Haste.

Ein Mitarbeiter der Straßenmeisterei stellte den Bauschutt am 16.10.2025 gegen 11 Uhr an der L449 in Haste fest und informierte die örtliche Polizei.

Diese leitete ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen einer Verstoßes gegen §69 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes ein.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizei Bad Nenndorf unter der 05723 74920 zu melden.

