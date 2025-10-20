PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Autofahrer unter Drogeneinfluss

Bückeburg/Bad Eilsen (ots)

(ma)

Auf der Bergdorfer Straße in Bückeburg ist am Freitag gg. 11.25 Uhr der 25jährige Fahrer eines Pkw BMW nach links von der Fahrbahn abgekommen und hat einen Holzgartenzaun des danebenliegenden Grundstückes zerstört.

Der aus Rinteln kommende Autofahrer erklärte den Beamten an der Unfallstelle, dass plötzlich das Fahrzeugheck "ausgebrochen" sei und er deshalb die Kontrolle über das Fahrzeug verloren hatte.

Da die Beamten bei dem Bückeburger Anzeichen einer möglichen Betäubungsmittelbeeinflussung erkennen konnten, absolvierte der 25jährige einen freiwilligen Drogentest, der das erwartet positive Ergebnis aufzeigte.

Das hatte zur Folge, dass dem Bückeburger eine Blutprobe entnommen worden ist und der Führerschein beschlagnahmt bzw. in amtliche Verwahrung kam.

Gegen den 25jährigen sind Ermittlungen wegen des Tatverdachts der Straßenverkehrsgefährdung bzw. Fahren eines Kfz unter Drogeneinfluss eingeleitet worden.

Ebenfalls unter Drogeneinfluss ist am Sonntag ein 47jähriger Pkw-Fahrer aus Heeßen auf der Franz-Liszt-Straße einer Funkstreifenwagenbesatzung aufgefallen.

Gegen 00.18 Uhr steuerte der Heeßer seinen Pkw Peugeot äußerst langsam und bedächtig über die Wilhelmstraße.

Am Ort der Verkehrskontrolle auf der Franz-Liszt-Straße waberte den Beamten sofort der markante Cannabisgeruch aus dem angehaltenen Fahrzeug heraus entgegen.

Nach dem positiven Drogenvortest musste auch der 47jährige in das Schaumburger Klinikum zu einer Blutentnahme.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Polizeikommissariat Bückeburg
Ulmenallee 9
31675 Bückeburg
Matthias Auer
Telefon: 05722/2894-154
E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 14:13

    POL-NI: Polizeieinsatz in Sachsenhagen

    Sachsenhagen (ots) - (Gav) Am Samstag, den 18.10.2025, kam es in der Samtgemeinde Sachsenhagen zu einem Polizeieinsatz, nachdem gegen 13:05 Uhr eine randalierende Person mit einem Messer in einer Wohnung in der Straße Holztrift gemeldet wurde. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte floh der 19-jährige Verursacher aus der Wohnung zu Fuß über den Garten in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung unter ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 11:21

    POL-NI: Zeugenaufruf nach Wohnungseinbruch

    Bad Nenndorf (ots) - (Gav) Im Zeitraum zwischen Samstag, 18.10.2025, 11:00 Uhr, und Sonntag, 19.10.2025, 14:00 Uhr, kam es in Bad Nenndorf in der Straße "Auf dem Lay" zu einem Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter beschädigten die Glasscheiben einer Terrassentür und eines Fensters, um sich auf diese Weise Zutritt zu den Wohnräumen zu verschaffen. Mehrere Zimmer wurden durchsucht. Dabei ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 11:00

    POL-NI: Zusammenstoß beim Abbiegen

    Stadthagen (ots) - (Gav) Am Sonntagnachmittag, den 19.10.2025, gegen 15:50 Uhr, ereignete sich auf der Enzer Straße (Landesstraße 446) in Stadthagen ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 41-jähriger Mann aus Rinteln beabsichtigte, mit seinem VW Passat nach links auf ein Grundstück abzubiegen. Die nachfolgende 45-jährige Fahrerin eines Kia Sportage aus Stadthagen erkannte dies zu spät und wollte das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren