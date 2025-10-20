Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Autofahrer unter Drogeneinfluss

Bückeburg/Bad Eilsen (ots)

(ma)

Auf der Bergdorfer Straße in Bückeburg ist am Freitag gg. 11.25 Uhr der 25jährige Fahrer eines Pkw BMW nach links von der Fahrbahn abgekommen und hat einen Holzgartenzaun des danebenliegenden Grundstückes zerstört.

Der aus Rinteln kommende Autofahrer erklärte den Beamten an der Unfallstelle, dass plötzlich das Fahrzeugheck "ausgebrochen" sei und er deshalb die Kontrolle über das Fahrzeug verloren hatte.

Da die Beamten bei dem Bückeburger Anzeichen einer möglichen Betäubungsmittelbeeinflussung erkennen konnten, absolvierte der 25jährige einen freiwilligen Drogentest, der das erwartet positive Ergebnis aufzeigte.

Das hatte zur Folge, dass dem Bückeburger eine Blutprobe entnommen worden ist und der Führerschein beschlagnahmt bzw. in amtliche Verwahrung kam.

Gegen den 25jährigen sind Ermittlungen wegen des Tatverdachts der Straßenverkehrsgefährdung bzw. Fahren eines Kfz unter Drogeneinfluss eingeleitet worden.

Ebenfalls unter Drogeneinfluss ist am Sonntag ein 47jähriger Pkw-Fahrer aus Heeßen auf der Franz-Liszt-Straße einer Funkstreifenwagenbesatzung aufgefallen.

Gegen 00.18 Uhr steuerte der Heeßer seinen Pkw Peugeot äußerst langsam und bedächtig über die Wilhelmstraße.

Am Ort der Verkehrskontrolle auf der Franz-Liszt-Straße waberte den Beamten sofort der markante Cannabisgeruch aus dem angehaltenen Fahrzeug heraus entgegen.

Nach dem positiven Drogenvortest musste auch der 47jährige in das Schaumburger Klinikum zu einer Blutentnahme.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell