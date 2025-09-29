PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche, Fahrzeug beschädigt, Einbrecher festgenommen

Aalen (ots)

Fellbach: Auto beschädigt

Unbekannte Täter schlugen in der Zeit von Samstag,19:00 Uhr und Montag, 10:00 in der Esslinger Straße die Heckscheibe eines geparkten VW ein. Sie verursachten mehrere Hundert Euro Sachschaden. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Fellbach unter Tel. 0711 57720.

Fellbach/Oeffingen: Keller aufgebrochen und Fahrrad entwendet

In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen unbekannte Täter einen Keller im Stieberweg auf und entwendeten daraus eine Federgabel und ein hochwertiges Trailbike der Marke "Pivot", Modell Trail 429 Team XTR im Wert von ca. 5.000 Euro. Zeugenhinweise erbittet der Polizeiposten Schmiden unter der Rufnummer 0711 9519130.

Urbach: Einbruch in Firmengebäude

Zwischen Samstag, 20:00 Uhr und Montag, 06:15 Uhr gelangten unbekannte Täter über ein Fenster gewaltsam in ein Firmengebäude in der Straße Wasenmühle. Dort durchsuchten sie die Büroräumlichkeiten und entwendeten Parfüm und Bargeld in noch unbekannter Höhe. Der Polizeiposten Plüderhausen führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07181 81344.

Remshalden/Grundbach: Einbrüche

In der Nacht von Sonntag auf Montag verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Firmengebäude in der Eisenbahnstraße. Von dort entwendeten sie diverse Werkzeuge und Bargeld im Gesamtwert von etwa 450 Euro. Ferner hinterließen sie einen Sachschaden in Höhe von 350 Euro. Über eine vor Ort befindliche Leiter gelangten die Unbekannten sodann auf ein weiteres, angrenzendes Firmengelände und drangen über ein gekipptes Fenster in das dortige Gebäude ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde von dort nichts entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Der Polizeiposten bittet dazu um Zeugenhinweise. Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 07151 65061 zu melden.

Waiblingen: Einbrecher festgenommen

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Aalen

Ein 49-Jähriger brach in der Nacht auf Sonntag gegen 0.15 Uhr über eine Balkontüre in die Kletterhalle in der Düsseldorfer Straße ein. Er konnte durch die Polizeikräfte noch in den Räumlichkeiten angetroffen und festgenommen werden. Der Tatverdächtige mit russischer Staatsangehörigkeit wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart im Laufe des Sonntags der zuständigen Haftrichterin vorgeführt. Diese setzten den beantragten Haftbefehl in Vollzug, der 49-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen

